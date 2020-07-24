Трамп потерял интерес к торговой сделке с Китаем

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Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем потеряла свое значение. Об этом глава государства высказался в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте Белого дома.
«Торговая сделка [с Китаем] значит для меня меньше, чем тогда, когда я ее заключил», — сказал глава государства.
Торговое соглашение должно было ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США.
На данный момент согласована лишь первая фаза торговой сделки.
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