Бизнесвумен лишила Аллу Пугачеву «сладкого» бренда

Предпринимательница попросила суд досрочно лишить Примадонну права на охрану товарного знака.

72-летнюю Народную артистку Аллу Пугачеву лишили части ее бренда «Кристина». Примадонна отечественной эстрады еще в 1997 году зарегистрировала товарный знак в честь своей дочери Кристины Орбакайте. Алла Борисовна получила право на использование товарного знака для 18 классов товаров и услуг вплоть до 2026 года.

Бизнесвумен из Нового Уренгоя подала в Суд по интеллектуальным правам с просьбой лишить досрочно Аллу Борисовну права на охрану товарного знака «Кристина» в связи с его неиспользованием. Речь идет о классе товаров, куда входят хлебобулочные и кондитерские изделия, а также класса услуг кафе и ресторанов.

Суд просьбу предпринимательницы, которая является учредителем компании «Кристина» и занимающейся производством мучных, кондитерских изделий и тортов, удовлетворил. Так указано в картотеке арбитражных дел.

Отметим, что Алла Пугачева не только блистала на сцене, но и сама активно бралась за бизнес-проекты. Так, она занималась производством духов, обуви, чипсов, организацией частной школы и детского сада. Часть из них так и не возымели успех.

Напомним, ранее в интервью супруг Аллы Борисовны, ведущий Максим Галкин рассказал, как они выбирали суррогатную мать для своих детей — Лизы и Гарри.