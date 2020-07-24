В Турции убийство женщины её экс-бойфрендом побуждает призывы к выполнению Стамбульской конвенции

Тело Пынар Гюльтекин, студентки университета, пропавшей без вести пять дней назад в юго-западной провинции Турции Мугла, было найдено в бочке, плохо закопанной во дворе фермы, принадлежащей Джемалю Метину Авджи, её бывшему бойфренду, сообщает Hürriyet.

Согласно заявлению Авджи, у них был роман, но они расстались некоторое время назад. В тот день, когда она пропала, они отправились на его ферму, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию; однако Авджи, женатый человек, убил её после жаркого спора.

Он признался, что хотел избавиться от тела и сжечь его, но не смог этого сделать, засунул её в бочку и попытался закопать во дворе.

Это ужасное убийство произошло в тот момент, когда правящая Партия справедливости и развития (ПСР) рассматривает возможность выхода из Стамбульской конвенции, отмечает Turkish Minute.

После его подписания Турция добавила в свой гражданский закон статью 6284, которая определяет права женщин, чувствующих угрозу в своих домах. Проправительственные обозреватели утверждают, что определение насилия в статье 6284 является слишком широким и оно вовлекло государство во внутреннюю сферу семьи. Эта статья сократила путь к получению запретительного судебного приказа против мужчин, шаг, который сильно критикуется консерваторами как разрыв семьи.

Во вторник лидеры оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер призвали правительство полностью выполнить конвенцию.

«Сколько женщин мы должны потерять до полного осуществления Стамбульской конвенции», — написала лидер «Хорошей партии» Акшенер в своём Twitter.

Глава Народно-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу выступил на заседании группы своей партии в турецком парламенте.

«Откажитесь от попыток выйти из Стамбульской конвенции», — сказал он, обращаясь к правительству.

Хэштег в Twitter #IstanbulSözleşmesiYaşatır (Стамбульская конвенция позволяет женщинам жить) стал трендовой темой, после того как рано утром появились новости об убийстве Гюльтекин.