«За работу, товарищи». Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Президент России Владимир Путин 21 июля подписал указ, в котором обозначены стратегические цели развития страны до 2030 года. Altapress.ru изучил этот документ и решил сопоставить его индикаторы с функционалом краевых министерств и управлений. Конечно, за достижение целей на бумаге будут отвечать и премьер-министр страны Михаил Мишустин, и федеральные министры, и все губернаторы. Но работать «в полях» по исполнению этого указа придется именно региональным чиновникам. С них же, в случае чего, будет и жесткий спрос. Наш разбор о том, кому и что досталось.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.

kremlin.ru

Стратегических национальных целей в июльском указе Владимира Путина всего пять. Но каждая из них состоит из конкретных индикаторов. Предлагаем свой вариант распределения ответственности.

Цель 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

За «обеспечение устойчивого роста численности населения» и «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» будет отвечать, по всей вероятности, заместитель председателя краевого правительства Ирина Долгова. А уж в ее подчинении находятся министр социальной защиты Наталья Оськина и министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Ирина Долгова беседует с Яковом Шойхетом.

zdravalt.ru

«Снижением уровня бедности в два раза» должен заняться в первую очередь вице-губернатор по экономике или полномочный министр экономического развития. Но поскольку ни первого, ни второго в крае давно уже нет, этот индикатор возьмет на себя, скорее всего, сам губернатор Виктор Томенко. А уж он обязательно подключит к работе и начальника управления по предпринимательству Александра Евстигнеева, и руководителя управления по труду и занятости населения Надежду Капуро.

Александр Евстигнеев.

Анна Зайкова

Минспорт курирует вице-губернатор Денис Губин. Поэтому он должен контролировать, как министр Алексей Перфильев справляется с достижением пункта «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев

Дмитрий Лямзин

Цель 2. Возможности для реализации и развития талантов

Непростая задача досталась краевому министру образования Максиму Костенко. Ведь «вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» зависит в том числе и от слаженной работы его ведомства, от его личного взаимодействия с ректорами алтайских вузов. Тем более, что им достается еще один индикатор — «обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования».

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.

Анна Зайкова.

Начальник молодежного управления Екатерина Четошникова обязана качественно поработать над созданием «эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

Екатерина Четошникова

www.instagram.com/chetoshnikova/

Еще один индикатор прописан в тексте указа слишком общими словами — «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». С этой работой точно бы справилась Надежда Ремнева, но теперь она заслуженно отдыхает и помогает поддерживать плотную связь с регионом бывшему губернатору, ныне сенатору Александру Карлину.

Поэтому данный участок работы могут распределить между министром культуры Еленой Безруковой, начальником департамента внутренней политики Юрием Проскуриным и все той же Четошниковой.

Елена Безрукова.

Анна Зайкова.

Тема волонтерства и добровольчества — «увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов — точно достанется управлению молодежной политики и реализации программ общественного развития.

А Елена Безрукова займется заодно «увеличением числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».

Цель 3. Комфортная и безопасная среда для жизни

Мало кто хотел бы брать себе на шею такой хомут, как выполнение именно этого пункта путинского указа, но — придется. Курировать всю работу по этому направлению будет, безусловно, промышленный вице-губернатор Александр Климин.

Александр Климин (в центре).

Анна Зайкова.

Итак, министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву придется совместно с колючими и своенравными алтайскими строителями заняться «улучшением жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличением объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год». Разумеется, в пределах и пропорциях Алтайского края.

Иван Гилев.

Алиса Батурина, altapress.ru.

Министр транспорта Александр Дементьев давно мечтал показать высокие результаты в «улучшении качества городской среды в полтора раза; обеспечении доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». Здесь, разумеется, есть к чему стремиться.

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.

Екатерина Гладких

Вернемся на секунду к Ивану Гилеву. Ведь ему же достанется еще одна рутина — «создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза».

Владимир Попрядухин.

Олег Богданов, altapress.ru

Не обошел указ и министра природы Владимира Попрядухина. Кто как не он должен взять на себя в крае темы «снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза» и «ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов».

При этом Владимир Попрядухин прекрасно знает, что его всегда готов «поправить и направить» в этой работе его непосредственный начальник — аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов.

Олег Богданов

Цель 4. Достойный и успешный труд, эффективное предпринимательство

Этот блок напичкан экономическими индикаторами. Поэтому на авансцену выходит Анатолий Нагорнов, временно исполняющий обязанности министра экономического развития.

Ему, а также краевому министру финансов и бюджетному вице-губернатору Данилу Ситникову, достаются такие стратегические участки фронта, как «обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», «реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

Данил Ситников.

altairegion22.ru

Министру сельского хозяйства Александру Чеботаеву, министру промышленности Вячеславу Химочке и начальнику Алтайпищепрома Александру Большакову придется обеспечивать «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

Александр Чеботаев

И вновь не совсем повезло Александру Евстигнееву. Ведь на него в том числе будет смотреть Кремль при выполнении пункта «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек». Сколько даст в общую копилку Алтайский край?

Цель 5. Цифровая трансформация

Здесь придется попотеть министру цифрового развития Евгению Зрюмову. От его команды зависит «цифровизация государственного управления», «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов»; «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов» и «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года».

Евгений Зрюмов.

Анна Зайкова

Впрочем, в цифровизацию на ближайшие пять лет должны активно включиться абсолютно все краевые министерства и управления, включая образование и здравоохранение. Ведь им предписано «достижение цифровой зрелости» — очень оригинальное определение индикатора, хорошо бы подкрепить его и соответствующим финансовым источником.

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