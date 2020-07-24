«За работу, товарищи». Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

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Президент России Владимир Путин 21 июля подписал указ, в котором обозначены стратегические цели развития страны до 2030 года. Altapress.ru изучил этот документ и решил сопоставить его индикаторы с функционалом краевых министерств и управлений. Конечно, за достижение целей на бумаге будут отвечать и премьер-министр страны Михаил Мишустин, и федеральные министры, и все губернаторы. Но работать «в полях» по исполнению этого указа придется именно региональным чиновникам. С них же, в случае чего, будет и жесткий спрос. Наш разбор о том, кому и что досталось.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.

kremlin.ru

Стратегических национальных целей в июльском указе Владимира Путина всего пять. Но каждая из них состоит из конкретных индикаторов. Предлагаем свой вариант распределения ответственности.

Цель 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

За «обеспечение устойчивого роста численности населения» и «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» будет отвечать, по всей вероятности, заместитель председателя краевого правительства Ирина Долгова. А уж в ее подчинении находятся министр социальной защиты Наталья Оськина и министр здравоохранения Дмитрий Попов.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Ирина Долгова беседует с Яковом Шойхетом.

zdravalt.ru

«Снижением уровня бедности в два раза» должен заняться в первую очередь вице-губернатор по экономике или полномочный министр экономического развития. Но поскольку ни первого, ни второго в крае давно уже нет, этот индикатор возьмет на себя, скорее всего, сам губернатор Виктор Томенко. А уж он обязательно подключит к работе и начальника управления по предпринимательству Александра Евстигнеева, и руководителя управления по труду и занятости населения Надежду Капуро.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Александр Евстигнеев.

Анна Зайкова

Минспорт курирует вице-губернатор Денис Губин. Поэтому он должен контролировать, как министр Алексей Перфильев справляется с достижением пункта «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев

Дмитрий Лямзин

Цель 2. Возможности для реализации и развития талантов

Непростая задача досталась краевому министру образования Максиму Костенко. Ведь «вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» зависит в том числе и от слаженной работы его ведомства, от его личного взаимодействия с ректорами алтайских вузов. Тем более, что им достается еще один индикатор — «обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.

Анна Зайкова.

Начальник молодежного управления Екатерина Четошникова обязана качественно поработать над созданием «эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Екатерина Четошникова

www.instagram.com/chetoshnikova/

Еще один индикатор прописан в тексте указа слишком общими словами — «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». С этой работой точно бы справилась Надежда Ремнева, но теперь она заслуженно отдыхает и помогает поддерживать плотную связь с регионом бывшему губернатору, ныне сенатору Александру Карлину.

Поэтому данный участок работы могут распределить между министром культуры Еленой Безруковой, начальником департамента внутренней политики Юрием Проскуриным и все той же Четошниковой.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Елена Безрукова.

Анна Зайкова.

Тема волонтерства и добровольчества — «увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов — точно достанется управлению молодежной политики и реализации программ общественного развития.

А Елена Безрукова займется заодно «увеличением числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».

Цель 3. Комфортная и безопасная среда для жизни

Мало кто хотел бы брать себе на шею такой хомут, как выполнение именно этого пункта путинского указа, но — придется. Курировать всю работу по этому направлению будет, безусловно, промышленный вице-губернатор Александр Климин.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Александр Климин (в центре).

Анна Зайкова.

Итак, министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву придется совместно с колючими и своенравными алтайскими строителями заняться «улучшением жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличением объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год». Разумеется, в пределах и пропорциях Алтайского края.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Иван Гилев.

Алиса Батурина, altapress.ru.

Министр транспорта Александр Дементьев давно мечтал показать высокие результаты в «улучшении качества городской среды в полтора раза; обеспечении доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». Здесь, разумеется, есть к чему стремиться.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.

Екатерина Гладких

Вернемся на секунду к Ивану Гилеву. Ведь ему же достанется еще одна рутина — «создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Владимир Попрядухин.

Олег Богданов, altapress.ru

Не обошел указ и министра природы Владимира Попрядухина. Кто как не он должен взять на себя в крае темы «снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза» и «ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов».

При этом Владимир Попрядухин прекрасно знает, что его всегда готов «поправить и направить» в этой работе его непосредственный начальник — аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов.

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Александр Лукьянов.

Олег Богданов

Цель 4. Достойный и успешный труд, эффективное предпринимательство

Этот блок напичкан экономическими индикаторами. Поэтому на авансцену выходит Анатолий Нагорнов, временно исполняющий обязанности министра экономического развития.

Ему, а также краевому министру финансов и бюджетному вице-губернатору Данилу Ситникову, достаются такие стратегические участки фронта, как «обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», «реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Данил Ситников.

altairegion22.ru

Министру сельского хозяйства Александру Чеботаеву, министру промышленности Вячеславу Химочке и начальнику Алтайпищепрома Александру Большакову придется обеспечивать «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Александр Чеботаев

И вновь не совсем повезло Александру Евстигнееву. Ведь на него в том числе будет смотреть Кремль при выполнении пункта «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек». Сколько даст в общую копилку Алтайский край?

Цель 5. Цифровая трансформация

Здесь придется попотеть министру цифрового развития Евгению Зрюмову. От его команды зависит «цифровизация государственного управления», «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов»; «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов» и «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года».

"За работу, товарищи". Какие целевые установки дал Путин алтайским чиновникам на пять лет вперед

Евгений Зрюмов.

Анна Зайкова

Впрочем, в цифровизацию на ближайшие пять лет должны активно включиться абсолютно все краевые министерства и управления, включая образование и здравоохранение. Ведь им предписано «достижение цифровой зрелости» — очень оригинальное определение индикатора, хорошо бы подкрепить его и соответствующим финансовым источником.

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