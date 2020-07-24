Почти четверть алтайских предприятий общепита смогли вернуться работе после ослабления ковидных ограничений

Не всем объектам общественного питания в Алтайском крае удалось пережить период самоизоляции и введенные губернатором ограничительные меры. Как стало известно ГТРК «Алтай», из более чем 2 тысяч кафе, ресторанов и столовых сейчас вовсе не работает около 500, некоторые закрылись навсегда. Такие данные приводят в краевом Управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. При этом даже те заведения, которые остались на плаву, с трудом справляются с новыми форматами работы.

По словам заместителя начальника Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Галины Денежкиной, на сегодняшний день в регионе уличные веранды и террасы смогли открыть всего около 300 заведений. «Это составляет 13 %, если брать общую инфраструктуру на начало года. По доставке и на вынос работают порядка 64 % от общей инфраструктуры, и 480 объектов на сегодняшний день у нас никак не осуществляют деятельность. 21 объект закрылся», — уточнила Денежкина. При этом чиновники пока сами не понимают, каким будет следующий этап снятия ограничений и когда он наступит – все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Тем временем примерно три четверти общепитов все же продолжили принимать посетителей, даже в условиях жестких ограничений. Сейчас для них начался процесс восстановления. Он будет поэтапным: пока власти региона разрешили работу только на открытом воздухе. Однако пока неясно, смогут ли рестораны и кафе возместить потерянные за три месяца доходы. Все это время они работали только на вынос и доставку, а последние три недели активно осваивают уличный формат. Узнав о первом этапе снятия ограничений, некоторые сразу же вынесли из зала все столы на улицу. «Коллектив удалось сохранить. У нас даже стало больше гостей, и за счет летней площадки прибавилось несколько человек», — привела пример успешной работы директор ресторана «Биршале» Наталья Малахова.

Если коллектив сохранится до следующей весны, предприниматели могут рассчитывать на дополнительный бонус. Кредит, взятый на выплату зарплаты работникам во время простоя, государство аннулирует, для многих это ощутимая поддержка. «Потери были большие, так как обслуживание зданий мы оплачивали. Бюджет, который мы прописывали на 2020-й год, естественно, в этом году мы его не выполним. Даже если мы полноценно будем работать до конца 2020 года», — сообщила управляющая придорожного кафе ООО «Ника-Фуд» Елена Засыпко, добавив, что посадочных мест у них теперь чуть ли не втрое меньше. К тому же им пришлось отказаться и от круглосуточного режима – ночью клиентов почти нет.

Более уверен в своих силах коллектив ресторана «На старом месте» в Бийске. Ему пандемия неожиданно пошла на пользу. Впервые за время существования заведения здесь появилась доставка блюд, а также открылись новые перспективы. «Мы начали производство своих колбас. У нас заранее была приобретена климатическая камера для вызревания колбас. Это было в планах. Просто обстоятельства ускорили эти планы», – рассказала директор ресторана Вера Шипуля.

Отметим, что по наблюдениям горожан многие заведения общественного питания в Барнауле предпринимают все возможные меры, что хоть как-то выжить в этот непростой период. Большая часть продолжает активно работать на доставку, о чем свидетельствует значительное увеличение количества «желтых» курьеров службы «Яндекс.Еда», которых можно увидеть в разных районах города. Кроме того, на порталах по поиску работы Барнаула опубликовано большое количество данных вакансий, в то время как должностей официантов стали предлагать гораздо реже.

Обращает на себя внимание и тот факт, что почти все общепиты пытаются использовать формат летних веранд, даже если для этого нет особых условий. Так, столовые, которые были ориентированы на обслуживание клерков из соседних офисов, попросту выставили на улицы столы, к которым даже не прилагаются зонты и навесы, только чтобы хоть как-то сохранить оборот. Им предлагается взять горячий борщ в контейнере или разовой посуде и не спеша съесть его на свежем воздухе. Другие предельно расширили количество посадочных мест, иногда расположенных очень близко друг к другу, чтобы вместить гораздо больше клиентов, чем позволяет площадь у кафе. К тому же формату перешли и питейные заведения, которые с удовольствием разливают напитки соскучившимся по барам клиентам.

Барнаульцев, которые устали питаться и отдыхать дома, такой формат, кажется, вполне устраивает. В соцсетях регулярно встречается мнение, что коронавирусные ограничения, из-за которых в городе все чаще встречаются «летники», по-хорошему преобразили краевой центр, и теперь он куда больше похож на европейский город. В то же время из-за этого горожане стали больше внимания обращать на инфраструктуру возле заведений. Выяснилось, что тротуары в центре города часто заужены, а парковки непомерно раздуты, так что разместить даже пару столиков на улице, как это принято во многих городах мира, проблематично.