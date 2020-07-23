Захарова высмеяла Зеленского, попросившего разъяснить текст минских соглашений​

Российский МИД готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому с расшифровкой текста минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала высказывание украинского лидера, предложившего расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.

«Подождите. Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Ну, согласитесь, это уже результат, и немалый. Теперь мы понимаем, что он не понимает», — с иронией сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Ему нужна расшифровка. Мы в принципе готовы, я думаю, что министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в минских соглашениях», — добавила дипломат.

Ведущий Владимир Соловьев поинтересовался, почему минские соглашения нуждаются в расшифровке, ведь «текст-то маленький».

«Они же дети, Владимир Рудольфович!», — сказала Захарова и рассмеялась.

Минские соглашения были заключены в 2015 году. Среди прочего, они предусматривают незамедлительное прекращение огня, освобождение всех заложников и обмен между Украиной, ДНР и ЛНР, восстановление контроля Киева над границей.