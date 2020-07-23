Суд освободил по амнистии фигурантку дела о катастрофе Falcon президента Total

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Солнцевский суд Москвы осудил трех фигурантов по делу о катастрофе самолета Falcon президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году, но освободил от наказания по амнистии диспетчера Надежду Архипову, передает «Интерфакс».

Согласно решению суда, экс-глава полетов аэропорта «Внуково» Роман Дунаев получил шесть лет колонии-поселения. Двоих других фигурантов — диспетчер-инструктор Александр Круглов и диспетчер Надежда Архипова — осудили на 5,5 и 5 лет колонии-поселения соответственно.

Всех перечисленных фигурантов признали виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Однако, суд освободил от наказания по амнистии диспетчера Архипову на основании постановления Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 2014 году в аэропорту Внуково самолет с главой компании Total Кристофом де Маржери при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения погибли трое членов экипажа и сам Маржери. Адвокаты настаивали на невиновности всех фигурантов дела.

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