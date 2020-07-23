Помпео призвал китайцев изменить политику Коммунистической партии

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Manuel Balce Ceneta/Pool/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео призвал китайский народ изменить направление деятельности правящей коммунистической партии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на черновик выступления политика.

По мнению Помпео, китайский лидер Си Цзиньпин является «истинным сторонником несостоятельной тоталитарной идеологии». При этом Коммунистическая партия Китая «боится честных мнений китайского народа больше, чем любого иностранного противника».

В своей речи американский госсекретарь без стеснений призывает китайцев к смене режима. «США должны также привлекать и расширять возможности китайского народа», — говорится в черновом варианте его речи.

Планируется, что эту речь Помпео произнесет в Президентской библиотеке и музее Ричарда Никсона.

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