В Сеть попало видео несущегося по Тольятти горящего мусоровоза

Водитель машины и не думал останавливаться

В сети появилось видео, на котором мусоровоз с горящим кузовом несется по трассе в Тольятти. Водитель, несмотря на риск для жизни, не остановился и не покинул машину, а наоборот, куда-то очень торопился.

Возгорание произошло к кузове грузовика МАЗ, который, по данным местных Telegram-каналов, принадлежит компании «ЭкоВоз». Что спровоцировало пожар — непонятно. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь удалось потушить до приезда пожарных.

На опубликованной очевидцами записи видно, что над кузовом грузовика поднимается черный дым, виднеются языки пламени. Если посмотреть видео со звуком, то слышны частые хлопки, похожие на взрывы.

Произошедшее стало поводом для немалого количества ироничных комментариев в соцсетях. Но шутки шутками, а ситуация, на самом деле, совсем не забавная.

“Никто не задался вопросом, а куда летел водитель горящего мусоровоза? Где он собрался тушить пожар, разгоревшийся в мусороприемнике? А ехал он на территорию бывшего ОАО «Фосфор», где находится центр сортировки мусора компании «ЭкоВоз», — пишет Telegram-канал “Бегун”.

По его данным, на территории «Фосфора» буквально пять дней назад уже был пожар — вспыхнули химические вещества. И вот сейчас на ту же территорию загоняют полыхающий мусоровоз.

Ранее в Сеть попало видео с горящим двигателем самолета компании Utair, следовавшего рейсом Москва –Махачкала. ЧП произошло во время взлета в московском аэропорту Внуково.