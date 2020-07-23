В Турции растёт производство бытовой техники

Dünya отмечает со ссылкой на главу TÜRKBESD Джана Динчера, что в июне сектор увеличил производство товаров на 25%. Продажи на внутреннем рынке в прошлом месяце выросли на 14% в годовом исчислении.

«Наши заводы работают в быстром темпе. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы товары поступали как на внутренний, так и на зарубежные рынки. Мы ожидаем что данная тенденция сохранится в июле и августе», — сказал Динчер.

Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он ожидает сильного восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. Турция считается одним из ведущих в мире производителей и сборщиков так называемых «белых товаров» или предметов домашнего обихода, в то время как их выпуск является важным фактором экономического производства.

По данным ассоциации, продажи на внутреннем рынке подскочили на 4% в год до 3,6 млн единиц в первой половине года. Экспорт сократился на 14% в год до 8,7 млн единиц. Общие продажи за этот период снизились на 9%.

Ведущими турецкими производителями бытовой техники являются Arçelik, который продает свою продукцию за границу через бренд Beko, и Vestel. Турецкие фирмы также производят товары от имени иностранных компаний, таких как например немецкая Bosch.