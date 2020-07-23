Выбор планшета: основные ориентиры

К выбору планшета нужно подойти ответственно, иначе вы рискуете купить некачественное устройство, которое быстро придет в негодность. Такие устройства удобны в использовании, поскольку имеют малый размер и доступ к интернету. Поэтому стоимость планшета при выборе не играет никакой роли, обращайте внимание на операционную систему и размер дисплея.Выбор оптимальной модели планшета

Несмотря на ряд характеристик самой главной при выборе смартфона является его ОС, которая позволяет полностью раскрыть все возможности устройства.

На данный момент планшеты классифицируют по следующим ОС:

iOS от Apple;

Android от Google;

Windows от Microsoft;

BlckBerry и WebOS.

Рассмотрим каждую из них. iOS была разработана фирмой Apple для собственных устройств. Ее главные преимущества — это простота в управления. Из недостатков модно выделить обязательную привязку к программе iTunes.

Вторая по популярности ОС это Android. В отличие от iOS она лучше подстраивается под нужды пользователя. Неудивительно что большинство брендов выбирают именно ее. Это можно легко проверить, заглянув в маркет Google Play, где размещены тысячи приложении под эту операционную систему.

Третья по списку это ОС Windows. Она не так популярна из-за ряда недочетов.

Закрывают список почти не используемые ОС, поэтому о них не стоит говорить.

Кроме ОС учитываются и технические параметры устройства: частота процессора, производительность, память, количество ядер, интернет, камера. Чем выше основные показатели, тем дороже устройство.

При выборе обращайте внимание на следующие технические параметры: