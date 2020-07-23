В Кремле заявили, что решений по открытию границ не принималось

Никаких решений относительно открытия российских границ пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет происходить на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства, руководитель оперативного штаба при кабмине по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что российские власти ведут работу над возобновлением международного авиасообщения и информация о нем появится уже скоро. При этом Турция объявила о договоренности с РФ начать полеты с 15 июля. Песков тогда подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 13 июля затронули эту тему.