В МИД РФ трактовали поступок Рады как выход из минских соглашений

Москва требует разъяснений и расценивает постановление Рады о проведении выборов в стране как фактический выход Украины из минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова рассказала, что украинская сторона не разъяснила последнее постановление Верховной рады по местным выборам и пресс-релиз украинского президента. Россию это отсутствие объяснений беспокоит.

«Их можно трактовать как фактический выход Украины из минских соглашений? Нужны разъяснения», — заявила Захарова.

В пресс-службе МИД самопровозглашенной ДНР ответили, что Киев также не аргументировал свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе. А представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сказал, что Киев должен официально заявить о приверженности всем положениям минских соглашений.

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