Госдеп США прокомментировал нападения полиции на российских журналистов

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Alex Brandon/AP

В Госдепартаменте заявили, что США расследуют нападения сотрудников полиции на российских журналистов, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что Соединенные штаты осуждают насилие над представителями прессы и будут расследовать и добиваться наказания для кого-либо, включая правоохранителей, в случае нарушения закона.

«Никто из работников прессы не должен подвергаться угрозам или физическим нападениям со стороны кого бы то ни было», — заявил представитель госдепа.

Ранее стало известно, что американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала. Они разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы.

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста после этих инцидентов.

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