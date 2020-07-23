Путин созвонился с Трампом и провел конструктивный и содержательный разговор

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Kevin Lamarque/Reuters
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле отметили, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Они подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, в том числе и по договору СНВ-3.
Также Путин и Трамп затронули вопросы по иранской ядерной программе. Политики согласились, что коллективные усилия по поддержанию стабильности в регионе и глобального режима ядерного нераспространения крайне важны.
В ходе разговора они выразили обоюдное желание продолжать российско-американского торгово-экономического взаимодействия и развивать диалог в этом русле.
«Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса», — добавили в Кремле.
В завершении общения, президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».
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