Онколог назвал 6 вирусов, которые могут вызвать рак

Ученые до сих пор точно не знают, что вызывает большинство видов рака. Нездоровый образ жизни, неправильное питание и вредные привычки, безусловно, увеличивают риски развития онкологических заболеваний. Может сработать и наследственность. В некоторых случаях развитие рака может быть спровоцировано вирусами.

Известно как минимум 6 вирусов, которые могут привести к злокачественным новообразованиям.

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Онколог, доктор медицинских наук Дейл Шепард, рассказал, как может происходить процесс. Вирус, по его словам, попадает в здоровую клетку, прикрепляется к ее ДНК и пытается изменить генетический код.

Это вынуждает клетку вести себя не так, как обычно. Некоторые клетки начинают бесконтрольно размножаться, что приводит к появлению опухоли.

Вирусы, которые вызывают грипп и простуду, спровоцировать рак не способны.

«Даже если вирус проникнет в клетки дыхательных путей и прикрепится к ДНК, иммунная система быстро избавится от этих дефектных клеток. Однако клетки в других областях тела, например, в печени, обновляются не так быстро. Инфекции в этих клетках могут быть опасными», — пояснил Шепард.

Первый опасный вирус Эпштейна-Барра (EBV). Попадая в организм, он вызывает мононуклеоз. В ряде случаев этот вирус может привести к развитию рака лимфатической системы.

Вирусы гепатитов B и C могут попасть в организм человека вместе с зараженной кровью либо через половой контакт с инфицированным человеком. Вирусные гепатиты могут нанести существенные повреждения печени, а также спровоцировать цирроз и рак печени.

Вирус герпеса человека 8 (HHV-8) у большинства людей симптомов не вызывает, но у некоторых инфицированных, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, может спровоцировать развитие саркомы Капоши.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ распространяется через контакт с зараженной кровью и половой контакт с инфицированным человеком.

ВИЧ заражает лейкоциты и ослабляет иммунную систему. Это увеличивает риски развития саркомы Капоши, лимфомы, рака головы и шеи.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может поразить кожу или слизистые оболочки, иногда даже способен привести к появлению генитальных бородавок.

Обычно иммунная система способна самостоятельно избавиться от инфекции, но в ряде случаев ВПЧ может вызвать рак шейки матки, а также некоторые виды рака головы и шеи, такие как рак горла.

От этого вируса, к слову, есть защита и каждая женщина может вакцинироваться и должна это сделать, если беспокоится о своем здоровье.

Вакцины доступны для гепатита В и ВПЧ.

Важно запомнить главное. Лучший способ защитить себя от рака, вызванного вирусом – защитить себя от заражения вирусом.

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