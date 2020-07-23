Самые интересные виде 23 июля

«Блокнот» собрал пять самых необычных и ярких видеороликов, появившихся сегодня в Сети.

В сегодняшней видеоподборке: Китай начинает покорять Марс, в Москве сносят легендарный «Олимпийский», в Хабаровске — митинги на фоне зловещих молний.

В Калининграде сотрудники МВД ночью выпилили дверь в квартире администратора одной из местных групп во «ВКонтакте» в поисках «вещдока». Силовики хотели получить оригинал видео в котором записано оскорбление полицейского. Мужчину избили в присутствии жены и ребёнка, из квартиры изъяли компьютеры и видеокамеру. Силовики посчитали, что горожанин выложил в Сеть видео с оскорблением их коллеги.

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — «Тяньвэнь-1», название которого можно перевести как «Вопросы к небу». Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5») с космическим аппаратом стартовала сегодня с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Китайские власти объявили запуск успешным. Как сообщило Государственное космическое управление КНР, это знаменует начало первого этапа исследования Китаем других планет.

Сегодня все соц сети облетело видео сноса конструкций СК «Олимпийский» с помощью взрывов.Комплекс закрылся на реконструкцию в январе прошлого года, завершить её планируют в 2022 году. Узнаваемый фасад основного здания не изменится. После реконструкции «Олимпийский» станет первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом.

Очередной пранкер решил разыграть охранника, якобы справляя нужду перед ним (на сомом деле лил воду из бутылки с дыркой). Получив ногой по мягкому месту, стал оправдываться, что травку поливал. Охранник оказался доброй души и стал искренне извиняться и обнимать горе- пранкера.

Уже две недели Хабаровский край протестует из-за задержания экс-губернатора Сергея Фургала. Каждый день тысячи жителей выходят на улицы. И к протестам в поддержку Фургала добавились протесты против Дегтярёва, нового врио, которого прислали из Москвы. Особенную атмосферу придают молнии на небе за заднем плане — народ в гневе.