В Турции на 10% выросли расходы по кредиткам в период COVID-19

Расходы составили 500 млрд лир (77 млрд долларов), говорится в заявлении BKM, сообщает агентство Анадолу. Потребители больше всего тратили на электронику и продукты питания, доля которых составляла 43% и 33% от общего объёма расходов соответственно.

Рост расходов по кредитным картам по сравнению с годовой инфляцией в июне составил 12,4%. Напомним, что Турция сообщила о первом случае заболевания коронавирусом 11 марта и сняла общенациональные частичные ограничения для населения в конце мая.

В процентном соотношении расходы турок распределились так: 20% от общей суммы расходов по кредитным картам ушли на уплату налогов и штрафов, 16% потрачено на строительное оборудование и 14% — на страхование.

Отметим, что турецкие власти ввели стимулирующие меры, включая реструктуризацию задолженности по кредитным картам через государственные банки, чтобы помочь высвободить наличные деньги для дополнительных потребительских расходов. Они также изменили минимальные лимиты погашения кредитных карт и поощряли банки откладывать причитающиеся деньги.

Кроме того, согласно данным, онлайн-платежи по кредитным картам выросли на 24% в годовом исчислении до 107 млрд лир в первой половине года, что отражает переход на покупки онлайн после временного закрытия магазинов.

Также утроилось количество бесконтактных платежей по кредитным картам — до 536 млн лир.