Турция превращается в крупнейшего в мире покупателя золота

По данным издания, в период с января по май страна примерно втрое увеличила закупки золота — до 148 тонн, в то время как Россия сократила закупки на 60% — до 28 тонн.

Отмечается, что Турция столкнулась с сокращением своих валютных доходов, что вызвало опасения по поводу финансовой стабильности. Расходы туристов, которые в последние годы являются ключевым фактором экономического роста страны и жизненно важным источником иностранной валюты, упали почти до нуля во время вспышки коронавируса. В начале мая курс лиры достиг рекордного минимума — 7,269 за доллар.

«У Турции мало экономических оснований напрягаться, чтобы покупать золото прямо сейчас», — сказал Кота Хираяма из SMBC Nikko Securities. Стране было бы легче защитить свою валюту от дальнейшего обесценивания, если бы она просто держалась за свои валютные резервы, считает он.

Турция, возможно, покупает золото, потому что отношения с Соединёнными Штатами испортились в последние годы, особенно после её вторжения в Сирию для борьбы с курдскими боевиками, союзниччающими с американскими военными с ИГИЛ (запрещена на территории РФ), и задержания Анкарой американского пастора по обвинению в терроризме, что спровоцировало экономические санкции Вашингтона и валютный кризис в 2018 году.

Если отношения с США ещё больше ухудшатся и Штаты введут более жёсткие санкции, Турция рискует быть исключённой из системы расчётов за доллары, говорится в обзоре Nikkei Asian Review. Например, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал законопроект, запрещающий банкам Китая закупать доллары.

Кроме того, ранее Федеральная резервная система США отклонила турецкий запрос на линии свопов ликвидности, чтобы помочь укрепить лиру в знак предупреждения о том, что Турция может столкнуться с той же судьбой, что и Китай, сообщает издание.

«Вполне возможно, что это подпитывало беспокойство турок о том, что они не могут полагаться на США в чрезвычайной ситуации», — заявил Хираяма.