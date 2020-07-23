В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Политическая организация «Народ против коррупции» (НПК), впервые зарегистрированная в 2014 году, переживает второе рождение, считает «Собеседник».

Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".

Официаьный сайт партии НПК.

Недавно ее председателем стал бизнесмен Роман Путин — сын двоюродного брата Владимира Путина.

Корреспонденты издания решили посмотреть на «убранство» офиса партячейки и пошли по указанному адресу в Москве.

Однако по адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.

На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации. Оно же служит адресом для приема корреспонденции. Но двери были наглухо закрыты. И журналисты просунули бумаги «на вступление» в дверную щель. Теперь СМИ ожидает, как пройдет проверка документов. И собираются вновь прийти по указанному адресу.

О председателе

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, возглавил партию «Народ против коррупции» (НПК). Ранее он работал в ФСБ. Был предпринимателем. Теперь решил заняться политикой.

НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.