На Алтае подросток попытался зарезать троих взрослых собутыльников

Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который будучи в алкогольном опьянении покушался на убийство трех человек в алтайском селе. Как сообщает СУ СКР по Республике Алтай, своих знакомых парень несколько раз ударил ножом.

По предварительным данным, в ночь с 17 на 18 текущего года в селе Паспаул Чойского района 17-летний местный житель был в гостях у знакомых. После распития спиртных напитков он находился в состоянии опьянения. Внезапно он схватил нож и нанес не менее трех ударов в область шеи 24-летнему брату хозяйки дома. Пострадавший упал на пол и потерял сознание. Сразу же после этого подросток пошел в соседнюю комнату, где спали хозяйка дома и ее сожитель. Их он ударил ножом не менее одного раза в область шеи, а потом скрылся с места происшествия.

Через некоторое время один из пострадавших пришел в себя и вызвал медиков. Раненные были доставлены в районную больницу, где им оказали помощь. У одного из потерпевших было тяжелое ранение, угрожающее жизни и здоровью.

Самого подростка уже задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается, ведется сбор и закрепление доказательств, устанавливаются обстоятельства происшествия, которые привели к совершению особо тяжкого преступления.

Кроме того, следователи проверяют условия жизни несовершеннолетнего. По результатам следствия предстоит дать правовую оценку действиям органов профилактики, которые должны были работать с обвиняемым подростком и его семьей.