Виды антицеллюлитного массажа: прайс за гладкую кожу

Целлюлит является структурным изменением в подкожном слое, при котором нарушается лимфатический отток и микроциркуляция. В результате кожа перестает быть гладкой, а становится похожа на апельсиновую корку. Причин появления такой проблемы много. Но существует эффективное средство, позволяющее предотвратить проявление апельсиновой корки или избавить от нее. Стоит разобраться, какой антицеллюлитный массаж эффективнее, чем они различаются и каковы их особенности.

Как действует массаж от целлюлита

Антицеллюлитным массажем называется механическое воздействие на отложения жира. Происходит воздействие на сосуды и подкожные жировые клетки в проблемных участках. Процедура способствует улучшению кровообращения, активизации движения лимфы и жидкости. Это позволяет организму быстрее избавиться от токсинов, вредных веществ и лишней жидкости. Параллельно повышается упругость кожи, она становится более подтянутой и гладкой.

Процедура может проводиться ручным способом или при помощи специальной аппаратуры. В результате жировых отложений становится меньше, объемы тела уменьшаются, обменные процессы ускоряются. Сокращается количество растяжек, проходит отечность, повышается иммунитет.

Разбираясь, в какое время делать антицеллюлитный массаж, стоит отметить, что конкретных предпочтений по часам нет. Важно, что за несколько часов до процедуры не рекомендуется есть. Дополнительно следует перейти на более здоровую, полезную пищу, чтобы получить максимальный и быстрый результат.

Многие стараются выяснить, выбирая антицеллюлитный массаж какой лучше. Стоит отметить, что заметный результат проявится только минимум после 5 сеанса. Поэтому ждать мгновенных изменений не стоит.

Виды антицеллюлитного массажа

Разбираясь, какой самый эффективный антицеллюлитный массаж, стоит отметить все существующие техники процедуры. Это позволит выбрать наиболее подходящий вариант в индивидуальном случае.

Можно разделить способы на ручной и аппаратный. Каждый из них имеет несколько подвидов. Ручная техника подразделяется:

Стандартный ручной метод. При помощи рук специалист воздействует на проблемную зону, разогревая жировую ткань, ускоряя кровообращение и лимфотоки, убирая отёчность. В процедуре задействуют специальные средства, направленные на борьбу с апельсиновой коркой. Это могут быть специальные кремы и масла, благоприятно воздействующие на кожу; Медовый. Сначала на тело наносят натуральный мед. Затем начинают интенсивно похлопывать по проблемной зоне. Руки специалиста будут слегка прилипать, создавая неприятные ощущения; Баночный. Вакуумный массаж предполагает использование специальных банок, которыми водят по поверхности кожи или оставляют их в статичном состоянии. Процедура может быть довольно болезненной. Сначала кожу на обрабатываемой области нужно прогреть при помощи специального геля. Затем крепят банки; Сухое растирание. При данной методике используется сухая щетка с натуральной щетиной. Метод позволяет убрать отмершие частички кожи, улучшить ее состояние, убрав жировые отложения.

Помимо ручной методики, существует аппаратная, которая также подразделяется на несколько видов:

Гидромассаж. На кожу воздействуют струями воды, насыщенными воздухом. Вариант соединяет в себе контрастный душ, мануальный массаж и небольшую термотерапию. Для проведения процедуры требуется специальная гидромассажная ванна; Вибромассаж. В процедуре задействуется специальный вибрационный аппарат. Он передает колебательные движения, имеющие разную амплитуду и частоту. Существуют не только большие аппараты, но и ручные варианты для домашнего массажа; Пневмомассаж. Суть массажа заключается в чередовании пониженного и повышенного воздушного давления. Благодаря этому проявляется активный лимфодренаж. Специалист надевает на клиента специальный костюм и подключает его к аппарату. Воздействие происходит только на проблемные зоны. Дополнительно процедура позволяет избавиться от напряжения в мышцах; Ультразвуковой. Ультразвуковые волны способны проникать глубоко в ткани, примерно на 5-6 см. В результате они разрушают плотные соединения ткани, ускоряя диффузию. Процедура сопровождается неприятными ощущениями. Специалист должен полностью контролировать весь процесс и следить за интенсивностью воздействия волн; LPG-массаж. Процедура заключается в проведении вакуумно-роликового массажа. Считается наиболее современной и эффективной техникой в борьбе с целлюлитом. Используется специальный аппарат, в который встроены ролики. Не происходит сильного растяжения кожи в процессе массажа. Нет болезненных ощущений.

Кому будет вреден такой массаж

У процедуры есть противопоказания. Стоит отказаться от массажа, если есть хронические или острые заболевания кожи, следы воспаления, нарушена свертываемость крови. Не рекомендуется проводить процедуру при варикозе или тромбозе. Период вынашивания ребенка и кормления грудью также относится к противопоказаниям, но временным.

Рекомендуется обязательно пообщаться со специалистом перед процедурой и убедиться, что выбранный вид техники абсолютно безопасен для конкретного случая.

Сколько стоит антицеллюлитный массаж в салоне

Антицеллюлитный массаж прайс https://bl-lab.ru/korrektsiya-figury/ruchnoj-massazh/antitsellyulitnyy-massazh/ имеет индивидуальный, в зависимости от региона, конкретного салона и определенной техники. Но есть усредненная стоимость. Цена за массаж может составлять от 500 до 3000 рублей. Стоит отметить, что аппаратная техника дороже. Средняя цена по стране составляет 2000 рублей.

Как часто повторять процедуру

Также многих интересует, какая периодичность антицеллюлитного массажа. В каждом индивидуальном случае специалист подбирает наиболее безопасный и комфортный курс процедуры и ее периодичность. Также все зависит от цели проведения техники. Если массаж выполняется в профилактических целях для поддержания формы, стоит посещать специалиста 1-2 раза в неделю.

Но если планируется избавиться от лишних килограмм, целлюлита и подтянуть кожу, то следует помещать процедуру 3 раза в неделю. Но все зависит от конкретного вида массажа. Некоторые техники требуют перерыва в 5-6 дней. Подробнее с особенностями массажа, курса и его периодичности должен ознакомить специалист.