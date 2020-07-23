Нехорошая новость: в Антарктиде обнаружена утечка метана

Специалисты обнаружили утечку метана с морского дна Антарктиды. Из-за этого процесса ситуация с глобальным потеплением может стать критической, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Результаты проведенного учеными исследования опубликовали несколько дней назад в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.Метан – это достаточно сильный газ парникового эффекта, который может отрицательно влиять на климат и провоцировать более мощное согревание атмосферы планеты, чем углекислый газ. Уже достаточно долгое время специалисты переживают из-за того, что метан может начать выходить из-под льдов Антарктиды. Стоит отметить, что некоторые из микроорганизмов могут потреблять данный газ до того, как он начнет поступать в большом количестве в атмосферу планеты. Но этот процесс уже не будет настолько эффективным, ведь результаты последнего исследования шокировали специалистов. Впервые утечку метана обнаружили еще в 2011 году. Микроорганизмам потребовалось пять лет для того, чтобы произвести частичную фильтрацию газа. Несмотря на то, что микроорганизмов достаточно много, метана все еще осталось слишком большое количество.Доктор Эндрю Тербер, который проводил исследование, рассказал о том, что результаты совсем не порадовали. Понадобилось пять лет, что микробы начали работать более эффективно, но и это не помогло остановить увеличение количества метана. Стоит отметить, что в данной области были обнаружены микроорганизмы, которые имели весьма неожиданное для ученых происхождение.Под морским льдом находится очень много метана. Эксперты добавили, что Антарктида содержит около четверти морского метана всей планеты. Уже довольно давно специалисты предупреждали о том, что утечки метана отрицательно влияют на климат Земли и провоцируют стремительное повышение температуры.