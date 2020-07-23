В Москве доходность гостиниц в первом полугодии упала вдвое

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Доходность гостиничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга в первом полугодии упала на 54% и 78% соответственно на фоне коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную консалтинговую компанию CBRE.

«Число гостей отелей резко началось стремиться к нулю, что привело к падению загрузки и закрытию гостиниц: в Москве к концу апреля было закрыто 40% номерного фонда, в Санкт-Петербурге — более 20%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что загрузка столичных отелей за первое полугодие 2020 года составила 35%, что на 52% ниже аналогичного периода прошлого года. Средняя цена номера снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила около 7 тысяч рублей.

Доходность гостиниц Петербурга в первом полугодии составила 1,3 тысячи рублей, что на 78% ниже показателей 2019 года. Средний тариф за 6 месяцев составил 5,2 тысячи рублей, когда в прошлом году цена за номер превышала 9 тысяч рублей.

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