Короля Саудовской Аравии прооперировали

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Короля Саудовской Аравии прооперировали
Короля Саудовской Аравии прооперировали

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Reuters

Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда прооперировали для удалению у него желчного пузыря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД королевства.

Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице. Операция прошла успешно.

В понедельник, 20 июля стало известно, что 84-летний монарх был госпитализирован, для обследования в связи с воспалением желчного пузыря.

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