Что такое навесной вентилируемый фасад? Это уникальная многослойная конструкция из современных материалов, которая служит для облицовки и утепления фасадов строений и зданий. Крепится с помощью болтов к направляющим из оцинкованного профиля, закрепленным на стене. Благодаря зазору, который остается между стеной и панелями, воздух свободно циркулирует, препятствуя появлению конденсата, плесени, грибков.

Германское изобретение пользуется спросом у частных лиц, строительных и ремонтных организаций. Если вы хотите купить навесные вентилируемые фасады с доставкой на дом – добро пожаловать на сайт нашего завода. Мы производим вентфасады из сертифицированного сырья, строго соблюдая все технические нормы.

Технология производства вентфасадов

Система для облицовки фасадов состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важные функции:

подконструкция или каркас, состоящая из профиля и крепежных элементов. Изготавливается из нержавейки и оцинкованной стали;

плиты теплоизоляции;

тонкая пленка гидро- и ветрозащиты;

обязательная воздушная прослойка;

наружный декоративно-защитный слой из различных материалов на выбор.

Качественный вентилируемый фасад значительно улучшает не только внешний вид здания, но и его технически-эксплуатационные характеристики. В доме становится заметно теплее и уютнее. Усиливается звукоизоляция от внешних шумов, что актуально в больших городах, промышленных районах, рядом с аэродромами и ж/д станциями. Стены меньше разрушаются – они защищены от воздействия мороза, атмосферных осадков, ветров. А, следовательно, увеличивается срок службы строения.

Наш завод в Москве выпускает следующие виды облицовки вентфасадов:

объемные металлические кассеты со скрытыми крепежами;

металлический сайдинг гладкий и с продольными желобками;

керамогранитные плиты;

фиброцементные плиты;

листовой профнастил.

Все типы фасадных систем обеспечивают высокую степень пожаробезопасности и защиты от внешней среды. Вам остается только выбрать наиболее привлекательную для вас отделку.

Преимущества нашей продукции

Завод «ОЗЛК», расположенный в Москве, производит навесные вентилируемые фасады в широком ассортименте. Благодаря многоступенчатой системе контроля в цехах и использованию проверенного сырья, мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Изделия отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками:

средний срок службы составляет полвека и дольше;

огромный выбор самых разнообразных текстур и расцветок;

значительная экономия на отоплении дома;

отлично подходят для реставрации, капитального ремонта и улучшения дизайна строений;

простой и быстрый монтаж в любое время года;

при необходимости, можно заменить отдельную поврежденную панель, не трогая конструкцию в целом;

защищают стены здания от влаги, коррозии;

не требуют особого ухода.

Стоимость вентфасада за 1 м2 зависит от его типа и комплектации, возможна доставка в любой регион России или самовывоз со склада. Если вы затрудняетесь с выбором, наши консультанты профессионально помогут вам, ответят на возникшие вопросы.