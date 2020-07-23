Источник: руководителя исполкома Тукаевского района подозревают в превышении полномочий

Руководитель исполнительного комитета Тукаевского района Ленар Авзалов стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах.

Следственный комитет подозревает Авзалова в превышении должностных полномочий. Материалы на руководителя исполкома несколько месяцев собирали оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По версии СК и УБЭП, в 2018 году Авзалов заставил руководителей 16 местных поселений подписать документы о якобы проведенной работе по благоустройству населенных пунктов, которые, судя по документам, будто бы проводил знакомый бизнесмен чиновника. За это предприниматель получил около 1,5 млн рублей. Однако никаких работ сделано не было, уверены силовики.

Авзалов не задержан. Информации о предъявленных обвинениях пока нет.