Как студенту оформить кредит?

Быть студентом – это не только постоянное прослушивание лекций и просиживание в библиотеке. Этот период можно назвать и сложным и невероятно интересным. Студентов ждет много испытаний, которые сформируют сильного и думающего специалиста. Взять кредит на образование – это способ решить финансовые проблемы самостоятельно, без подключения родителей или друзей.

На сегодняшний день получить кредит в Украине может любой гражданин, достигший совершеннолетия. Выбор кредита в первую очередь строится на поиске самой низкой процентной ставки и финансовой организации, где есть специальные программы кредитования и лицензия, разрешающая выдавать деньги в долг.

Студенту могут понадобиться деньги на разные нужды. Самой главной является оплата обучения, жилья, стажировки. При указанных причинах средства нужны срочно и не всегда есть время, чтобы позвонить в каждый банк или МФО и уточнить условия предоставления займа. Потому следует сразу сказать, какие общие условия действуют в финансовых организациях:

· В банках принимают заявления от граждан, которым исполнилось 18 лет. Однако большинство банков требуют присутствие поручителей или справку с места работы о том, что человек работает не меньше 3 месяцев. Но можно найти и лояльные предложения;

· Для микрофинансовых организаций подтверждение официального трудоустройства не нужно, как и наличие поручителей. Но и большой суммы здесь оформить не получится. Есть МФО, где кредит смогут получить только 21 однолетние граждане. Но основная масса микрокредитных компаний работают с совершеннолетними студентами старше 18 лет.

Есть еще один вариант получить кредит – это обратиться к частному лицу. Но здесь процентные ставки намного выше, чем в предыдущих вариантах. Также нередко возврат долгов происходит с использованием коллекторов, известных своим умением угрожать. У частного лица невозможно получить отсрочку платежа, если возникли форс – мажорные обстоятельства.

На территории Украины представлено большое количество МФО, где можно взять ссуду на выгодных условиях. На сайте alexcredit.ua можно получить информацию о кредите онлайн.