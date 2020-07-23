Как правильно сеять семена?

На сегодняшний день, многие сеют семена растений, овощей, так как благодаря этому можно здорово экономить. Согласитесь, что домашние саженцы будут такими же плодородными, как и обычные купленные на рынке. Но, как правильно сеять, на что нужно обратить особое внимание? Прежде чем сеять семена, мы должны правильно подготовить позицию.

Если мы сеем семена прямо в землю, субстрат следует прополоть и очистить от растительных остатков. Уже осенью стоит вскопать грядки навозом, что дополнительно улучшит структуру почвы. Вы можете также смешать почву с компостом весной, и непосредственно перед тем, как посеять семена, осторожно ослабьте почву еще раз, чтобы там ничего не было.

Для посева в ящики для рассады следует использовать рыхлый, не покрытый коркой субстрат. Лучший субстрат — это смесь торфа и песка в соотношении 2: 1. Специальная почва для посева семян также доступна в садовых магазинах.

Посеять семена на подготовленном субстрате уже можно. Мы сеем семена в виде проекций, рядов или точек. Мы отмечаем канавки, в которые мы высеваем семена в ряды, при посеве в эфир мы распределяем его по ровной поверхности, а затем слегка сгребаем.

Принцип посева прост — семена высевают на глубину, в три раза превышающую размер семян, а мелкие семена высевают прямо на поверхность почвы и слегка выстукивают в землю или покрывают минимальным слоем песка. После посева семян слегка постучите по почве или покатайте ее так, чтобы семена были хорошо покрыты почвой. Семена, посеянные слишком глубоко, прорастают медленно.

Плотность посева зависит от силы роста отдельных растений. Мы должны находить полезную информацию об упаковке семян, которая поможет нам правильно их посеять.

После посева поливайте семена, так как вода позволит им прорасти. Помните, однако, что поток воды должен быть мягким и рассеянным. Безусловно, что за ними нужно постоянно присматривать, поливать, выбирать хороший грунт, по возможности, такой можно приобрести, готовить компост, чтобы растения были крепкими и плодородными. Но, такие затраты времени сил окажут весьма эффективное воздействие на семена, которые прорастут и дадут ощутимый урожай.