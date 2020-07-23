Винт полукольцо с метрической резьбой: особенности использования

В строительстве используется множество болтов, винтов, которые различаются между собой особыми характеристиками и свойствами. К слову, если вас интересует данная тема, то далее винт полукольцо с метрической резьбой, вы сможете найти, только перейдите, для этого, по ссылке.

Такой винт является универсальным в строительстве, так как, с одной стороны, он имеет специальный стержень, а на второй вкрученную метрическую резьбу.

Метрическая резьба — базовая стандартизированная резьба. К ее преимуществам относится высокая долговечность благодаря большому углу нарезки и самоблокировка. Однако недостатками резьбы являются неточное выравнивание и низкая эффективность.

Она может быть:

трапеция;

Коническая;

Круглая;

Треугольная.

Типы резьбы благодаря системе измерения:

метрические резьбы, то есть резьбы, у которых угол профиля резьбы составляет 60 градусов, а размер шага указан в мм.

дюймовая резьба — угол профиля составляет 60 градусов или 55 градусов, а размер шага указывается в количестве нитей на дюйм.

Типы резьбы из-за перекоса

цилиндрические нити — как следует из названия, нить создается на поверхности цилиндра;

конические нити — нить образуется на поверхности конуса;

Типы резьбы из-за формы:

метрическая резьба М, основной характерной чертой которой является высокая долговечность, обусловленная, в частности, большой угол резьбы.

симметричная трапециевидная резьба, переносящая большие нагрузки, используется в механизмах, задача которых состоит в переносе высоких нагрузок в обоих направлениях, а также в нечастых устройствах и с малыми скоростями вращения.

асимметричная трапециевидная нить.

круглая резьба.

трубная резьба.

параллельная трубная резьба, обычно используется для глубокой заправки, а также для заправки труб. Данный тип резьбы используется в машиностроении и для производства труб.

дюймовые резьбы UN, UNC, UNEF, UNS, они чаще всего используются в машинах, а также в устройствах, изготовленных и предназначенных непосредственно для американского рынка.

Почему именно винт полукольцо с метрической резьбой?

Все просто, он имеет множество преимуществ: