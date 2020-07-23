Винт полукольцо с метрической резьбой: особенности использования

В строительстве используется множество болтов, винтов, которые различаются между собой особыми характеристиками и свойствами. К слову, если вас интересует данная тема, то далее винт полукольцо с метрической резьбой, вы сможете найти, только перейдите, для этого, по ссылке.
Такой винт является универсальным в строительстве, так как, с одной стороны, он имеет специальный стержень, а на второй вкрученную метрическую резьбу.
Метрическая резьба — базовая стандартизированная резьба. К ее преимуществам относится высокая долговечность благодаря большому углу нарезки и самоблокировка. Однако недостатками резьбы являются неточное выравнивание и низкая эффективность.
Она может быть:
- трапеция;
- Коническая;
- Круглая;
- Треугольная.
Типы резьбы благодаря системе измерения:
- метрические резьбы, то есть резьбы, у которых угол профиля резьбы составляет 60 градусов, а размер шага указан в мм.
- дюймовая резьба — угол профиля составляет 60 градусов или 55 градусов, а размер шага указывается в количестве нитей на дюйм.
Типы резьбы из-за перекоса
- цилиндрические нити — как следует из названия, нить создается на поверхности цилиндра;
- конические нити — нить образуется на поверхности конуса;
Типы резьбы из-за формы:
- метрическая резьба М, основной характерной чертой которой является высокая долговечность, обусловленная, в частности, большой угол резьбы.
- симметричная трапециевидная резьба, переносящая большие нагрузки, используется в механизмах, задача которых состоит в переносе высоких нагрузок в обоих направлениях, а также в нечастых устройствах и с малыми скоростями вращения.
- асимметричная трапециевидная нить.
- круглая резьба.
- трубная резьба.
- параллельная трубная резьба, обычно используется для глубокой заправки, а также для заправки труб. Данный тип резьбы используется в машиностроении и для производства труб.
- дюймовые резьбы UN, UNC, UNEF, UNS, они чаще всего используются в машинах, а также в устройствах, изготовленных и предназначенных непосредственно для американского рынка.
Почему именно винт полукольцо с метрической резьбой?
Все просто, он имеет множество преимуществ:
- Его не сложно закручивать, при случае, это можно сделать пальцами.
- Является прочным, так как сделан из соответствующего металла.
- Его можно использовать, как в частных домах, так и на промышленных объектах.