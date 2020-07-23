Где взять деньги под проценты: лучшие варианты

Когда возникает сложная ситуация и вопрос, Где взять средства под проценты становится очень острым, то в голове возникает вроде бы очевидный ответ: обратиться в банк. Однако, современный кредитный рынок предлагает несколько путей решения финансовых проблем.

Деньги под процент в банке

Современные банки предлагают различные кредитные программы, рассчитанные на охват разных категорий граждан. Предлагается большой выбор услуг, потому стоит предварительно ознакомиться с условиями кредитования, чтобы выбрать выгодный для себя. В банке можно оформить целевой кредит, когда денежные средства даются на покупку определенного товара. А можно взять потребительский кредит, когда средства расходуются на усмотрение самого дебитора.

Что касается требований, то можно выделить общие для всех банков:

· Заемщик не младше 18 лет;

· Гражданин РФ;

· Официальное трудоустройство и стабильный доход;

· Стаж не меньше полугода на последнем месте работы.

Условия предоставления ссуды:

· Процентная ставка от 10% и выше;

· Кредитный лимит в пределах 100000 рублей;

· Срок пользования кредитом от 6 месяцев и больше. Период возврата ссуды зависит от ее размера;

· Если платежи задерживаются, то начисляются штрафы.

Каждый желающий может обратиться в банк за кредитом, но не каждому он будет одобрен. Граждане с плохой кредитной историей, не имеющие официальной работы, не погасившие предыдущие займы – не смогут оформить кредит финансовом учреждении.

Взять деньги под проценты в МФО

Микрокредитные организации очень популярны. Сюда можно обратиться и в течение 15-20 минут получить одобрение и деньги. При этом денежные средства будут переведены любым удобным для клиента способом.

В отличие от банков, в МФО нужен только паспорт гражданина РФ, мобильный телефон для связи. В некоторых компаниях могут запросить дополнительные документы, но это скорее исключение, чем общее правило.

Условия предоставления кредитных средств в микрофинансовых организациях России:

· Минимальная сумма к оформлению 1 000 рублей. Лимит может составлять до 400 000-500 000 рублей;

· Срок пользования заемными деньгами от 1 дня до 12 месяцев. Можно найти компании, где период кредитования составляет до трех лет. На сайте alexcredit.ua можно получить информацию о кредите онлайн на карту;

· Процентная ставка от 0% до 2,8% в день.