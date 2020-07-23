Палата представителей США проголосовала за демонтаж статуй конфедератов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
AP
Палата представителей конгресса США большинством голосов проголосовала за демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия. Об этом сообщает CNN.
За законопроект проголосовали 305 законодателей, против — 113. Все голосовавшие против — республиканцы.
Теперь законопроекту необходимо получить одобрение в сенате США, после чего он направится на подпись президенту США Дональду Трампу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В американском Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу
— Пелоси заступилась за сносящих памятники вандалов
— Посольство РФ сожалеет о переносе статуи русского завоевателя Аляски в музей
Источник