Ученые выяснили, что вызвало ледниковый период в прошлом

Согласно новому исследованию, причиной ледникового периода не была вулканическая активность или другие земные факторы: значительное похолодание спровоцировали астероиды, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Профессор из японского университета Осаки Кентаро Терада уверен, что климат нашей планеты в один день претерпел значительных изменений из-за космического влияния. Множество астероидов, падающих на землю, стали причиной значительного похолодания. Произошло это 800 млн лет назад. Ученый уверен, что количество астероидов превышало таковое 66 млн лет назад, когда погибли динозавры. Также 800 млн лет назад космические глыбы были больше.Ученые смогли найти доказательства того, что именно астероидный дождь привел к существенному похолоданию, которое особенно остро проявилось 470 млн лет назад. Уровень моря упал, образовались ледники, поменялась биологическая среда. Постоянные тектонические сдвиги приводят к тому, что древние углубления от астероидов стираются. Однако ученые нашли выход: они изучили Луну при помощи орбитального аппарата Японского космического агентства Кагуей. Как выяснилось, 59 кратеров имеют диаметр больше 20 км, восемь из них точно были созданы одновременно. Астероидный дождь с большой долей вероятности образовал кратер Коперника диаметром 93 км.Миссия на Луну 1969 года позволила НАСА собрать образцы из нашего природного спутника. Всех их отнесли к периоду 800 млн лет назад. Падение астероидов принесло на Землю множество фосфора и летучих соединений: углерода, азота. Возможно, именно фосфор позже дал толчок появлению и росту водорослей на планете.Интересно, что астроид, который погубил динозавров, имел размеры около 50 км, тогда как глыба, изменившая климат, была гораздо больше (вплоть до 100 км).