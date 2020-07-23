В Челнах перевернулась маршрутка с пассажирами: пострадали 8 человек

В Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса. Фото и видео с места происшествия публикуют в сети очевидцы инцидента.

По предварительным данным, маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на проспекте Сююмбике. После этого автобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся на левую сторону. На кадрах видно, как прохожие разбивают заднее стекло транспортного средства и помогают выйти пассажирам из салона. Иномарка получила серьезные повреждения.

На место выезжали бригады скорой помощи. Как сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, в результате аварии пострадали 8 человек, погибших нет.

«Состояние всех пострадавших — средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. На месте ДТП работали четыре бригады станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов», — добавили в ведомстве.