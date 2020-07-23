Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью «Бизнес FM» заявил, что нужно прекратить расширение Москвы.

По его словам, карантин, введенный в столице из-за коронавируса, показал, что необходимо создавать резервный пункт управления.

Миллиардер пояснил, что в период ограничительных мер столица и все управление страны оказались фактически «заблокированы и отрезаны».

Дерипаска добавил, что концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день уже «запредельная».

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