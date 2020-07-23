Киев передал список пленных для обмена в рамках ТГК

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Evgeniy Maloletka/AP

Представители Киева в трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе передали представителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР списки для взаимного обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь Киев ожидает того же от другой стороны.

22 июля прошли переговоры ТГК. Согласно их итогам, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечали, что соглашение по режиму прекращения огня открывает путь к реализации других условий минских договоренностей.

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