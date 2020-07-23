В Париже пройдет встреча глав МИД и Минобороны Франции и РФ

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Главы Минобороны и МИД Франции и России встретятся в Париже. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на диписточник.

«Министры встретятся в Париже в рамках франко-российского Совета сотрудничества по безопасности, объединяющего руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата проведения переговоров станет известна позднее.

Механизм консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Франции в формате «2+2» был создан в 2002 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Жака Ширака.

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