Позывной — «Швед»: СБУ задержала возможного убийцу Захарченко

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Здание Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко где…

Здание Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко где проходит церемония прощания с главой ДНР Александром Захарченко, 2 сентября 2018 года

Валерий Мельников/РИА «Новости»

СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины Андрея Байдалу. Его арестовали по подозрению в «незаконном обращении с оружием». В самопровозглашенной ДНР экс-силовика считают причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко.

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Задержанным оказался бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала. «Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в пресс-центре.

Мужчина проходит подозреваемым по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц».

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) его обвиняют в убийстве Захарченко. Так, в июне прошлого года в МВД республики заявили, что Байдала с позывным «Швед» причастен к этому преступлению. По данным правоохранителей, он приказывал совершать убийства на территории ДНР.

Тогда же в МВД отметили, что к убийству Захарченко причастен Сергей Моторин, который на тот момент являлся помощником начальника пятого управления департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины.

Донецкие правоохранители отметили, что Моторин имеет отношение также к гибели командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы). Ведомство также указало на причастность к преступлениям, которые были оценены как теракты, начальника этого управления Романа Червинского. На их виновность якобы указали задержанные в ДНР диверсанты.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар», которое находилось в центре Донецка. Сам он родился и вырос в этом городе. С августа 2014 года был председателем совета министров и верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР. Уже в ноябре того же года возглавил самопровозглашенную республику. На выборах за него проголосовали около 75% граждан ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что экспертиза осколков бомбы показала, что при ее создании использовались высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ. Предполагается, что теракт был совершен при содействии Запада.

На гибель бывшего главы ДНР отреагировали российские власти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила в комментарии изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину, что к смерти Захарченко мог быть причастен Киев.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — сказала Захарова в день смерти Захарченко.

Она отметила, что мировое сообщество должно обратить свое внимание на эту трагедию. «Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан», — заявила Захарова.

При этом бывший руководитель самопровозглашенной республики был не единственной жертвой. Один из известных командиров ополчения ДНР Арсен Павлов, у которого было прозвище «Моторола», погиб при взрыве в лифте собственного дома. Власти республики уверены, что взрыв организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Источник