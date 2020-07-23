Батюшка в Gucci просит денег себе на лекарства

Вячеслав Баскаков говорит, что небесплатно, взамен обещает молиться.

Прозванный журналистами за любовь к брендовой одежде «Gucci–батюшкой» протоиерей из Твери Вячеслав Баскаков собирает деньги на лекарства. Гламурный священник просит пользователей Instagram перечислить ему 1240 рублей. Причем, именно этой суммы ему не хватает, чтобы купить лекарство, которое ему помогает.

«Смешно, конечно, некоторым, что теле-интернет «звезда», по многим версиям подпольный миллиардер, обращается с такой мелочной просьбой. Ждал вчера более 30 минут автобус до дома после службы в Боголюбском центре. Теперь сильно знобит. Хотя температуры ещё нет. В храме на службе денег не собирали, так как это была праздничная служба, для нас особая. Поэтому не могу купить Ингавирин90. Он мне всегда помогает. Если есть желание и возможность, то прошу немного помочь с покупкой. Даже если 10 ₽ перечислите, то запишу на месяц в свой молитвенный помянник», — написал протоиерей из Тверской епархиальной научной библиотеки.

Чтобы подписчики не обвинили в обмане, пообещал выслать фото приобретенных таблеток. И еще отмечает, что «не бесплатно прошу», а будет молиться в знак благодарности.

«Простите, если кого своим обращением раздражил. Я не хотел. В мире хочу быть со всеми», — завершил батюшка свое послание.

Надо сказать, что последней фразой как будто в воду глядел, потому что пользователи отреагировали резко на данную просьбу. «Стыдоба», «Как вам не стыдно», «Продайте сумочку. Мы за вас помолимся, чтоб Вы выздоровели поскорее без сбора денег», — возмущались люди. Хотя были и более мягкие отзывы. Так, к примеру, один из пользователей прокомментировал: «Ты либо приколист какой-то серьёзный, квнщик, не знаю, либо реально болен. Жалко не умею, сам за тебя помолился бы».

Судя по всему, деньги на лечение собрать удалось. Правда, священнослужитель ничего не сообщает о состоянии своего здоровья. Как бы то ни было, но понять людей можно. Действительно, любовь протоиерея Баскакова к Gucci и Louis Vuitton многие не одобряют, но больше всего не понимают, когда свое пристрастие Баскаков объясняет тем, что вещи поднимают ему настроение, особенно в пандемию. Именно так он объяснил кокетливо повязанный шарф и портфель от Louis Vuitton, когда его «застукали» недавно в Москве журналисты. Все было куплено в кредит, а в столицу приехал, чтобы погулять со старыми друзьями, оправдался протоиерей.

Впрочем, дорогие вещи и автомобили не редкость у священнослужителей. В частности, опять же дотошные журналисты обнаружили у настоятельницы Покровского женского монастыря игуменьи Феофании (Ольга Мискина) автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого доходит до 10 млн рублей. Было зафиксировано и несколько крутых тачек у монахов. Хотя председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко не видит в этом ничего удивительного. Он объясняет это тем, что в основном те священнослужители, у которых нет семей, не знают, на что потратить жалованье, вот и тратят на своих прихоти – кто на шикарные автомобили, кто на брендовые шмотки.