Обозреватель: В рамках президентской системы госучреждения Турции потеряли независимость

«Самой важной проблемой Турции являются общественные институты, сформированные на базе накопления многолетнего опыта, на которые оказывается постоянное давление со стороны политики», — пишет Акыйол.

Правительство с момента перехода на президентскую форму правления в 2018 году, пыталось лишить власти и независимости автономные общественные институты, провоцируя недоверие среди иностранных инвесторов и увековечивая экономические проблемы Турции, отмечает обозреватель.

Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK), Турецкий статистический институт (TurkStat) и Центральный банк страны входят в число важных государственных органов, которые утратили доверие из-за политического вмешательства властей, добавляет он.

«Когда страдают советы и институты, инвестиционный капитал не приходит, поэтому правительство говорит о самодостаточности» с точки зрения внешних связей Турции, заключает Акыйол.