Правительство Алтайского края оценило антиковидный концерт патронажем Екатерины Четошниковой

Департамент губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике прокомментировал «Банкфаксу» концерт, организованный региональным управлением по делам молодежи и реализации программ общественного развития под началом Екатерины Четошниковой. Власти продолжают настаивать, что мероприятие состоялось в формате онлайн, несмотря на очное присутствие участников и зрителей. В правительстве не стали отрицать присутствие зрителей, но оправдались тем, что не преследовали цели проводить массовое мероприятие. Ответ может создать опасный прецедент для возможных нарушителей ковидного указа губернатора Алтайского края.

Речь идет о концерте, приуроченном ко Дню России, который прошел 12 июня во дворах студенческих общежитий АГМУ и АлтГУ на улице Крупской. Он был организован Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ «Краевой дворец молодежи», АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества», а также силами проекта «Победа в каждом из нас». Подобные мероприятия прошли во всех субъектах РФ в рамках всероссийской акции «#Мывместе», объяснили в правительстве. Зрителями из своих окон и с балконов должны были стать студенты, проживающие в общежитиях, и пользователи Сети, поскольку происходящее транслировалось в Интернете. В управлении молодежной политики упорно называли прошедшее массовое мероприятие «онлайн-концертом» в поддержку медицинских работников и волонтеров-медиков, борющихся с распространением вируса.

Ведомство в своем ответе ранее сослалось на то, что концерт якобы прошел без очного участия зрителей, а потому в ведомстве не видят никакого нарушения действующего ковидного режима в регионе, хотя в краевом Управлении Роспотребнадзора Екатерине Четошниковой в ответ на запрос довольно ясно дали понять, что в Алтайском крае запрещено проведение массовых мероприятий с очным участием любых граждан, а не только зрителей. Впрочем, на концерте ко Дню России были и зрители, если обратить внимание на фотографии, которые были опубликованы на сайте краевого правительства.

В ответе на запрос ИА «Банкфакс» за подписью начальника департамента Дмитрия Негреева указано, что на мероприятии действительно очно присутствовали зрители, но их появление не планировалось, и к концерту они присоединились стихийно. «Организаторы мероприятия не преследовали цели проводить массовое мероприятие с очным участием граждан», — указано в ответе.

Позиция властей может создать опасный прецедент для подобных случаев. Из него можно сделать вывод, что отсутствие намерений, даже при очевидных признаках нарушения губернаторского указа, в правительстве расценивают как подходящее объяснение, освобождающее от ответственности. Такая практика может сыграть злую шутку, так как аргументом об отсутствии намерений могут воспользоваться организаторы и других массовых мероприятий, в том числе коммерческой направленности. Отдельно упомянем, что в пресс-службе ГУ МВД в ответ на запрос ИА «Банкфакс» указали, что в полицию не поступала информации о проведении упомянутого концерта.

Также стоит привести отношение муниципальных властей к массовым мероприятиям. К примеру, зампред комитета общественных связей и безопасности Барнаула Алексей Клычников в ходе онлайн-конференции сообщил, что в городе за время действия ковидного режима нескольких человек привлекли к ответственности за их проведение. Речь идет о ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Со слов Клычникова выходит, что в администрации города, в отличии от ведомства Екатерины Четошниковой, трактуют ковидный указ губернатора так же, как и в Роспотребнадзоре, и считают недопустимым проведение массовых мероприятий с участием граждан в любой форме. Впрочем, это не мешает мэрии готовиться к празднованию 290-летия Барнаула. Формат и масштаб мероприятий, как заверил Клычников, будет зависеть из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Ранее представители Роспотребнадзора уже объяснили, что подобные празднества возможны лишь на третьем этапе снятия ограничений, тогда как пока регион находится на первом, и речь о переходе на следующие не идет из-за высокого числа выявляемых случаев COVID-19.