Эксперты проанализировали изменения в избирательном законодательстве

Прослушать новость

Остановить прослушивание

22 июля на площадке ТАСС прошла пресс-конференция с участием представителей Ассоциации НОМ, политических партий и политологов. Эксперты оценили поправки в избирательном законодательстве, принятые Госдумой в третьем чтении накануне, а также в прямом эфире ответили на вопросы СМИ.

В центре экспертного обсуждения оказались последние поправки в избирательном законодательстве, которые были одобрены 21 июля в третьем (окончательном) чтении Государственной Думой РФ. Они предусматривают возможность проведения многодневного голосования, изменения в процедуре общественного наблюдения и другие новеллы.

По мнению председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, многодневное голосование решает вопросы защиты здоровья участников избирательных процессов в связи с тем, что по сей день сохраняется риск заражения коронавирусной инфекцией. «Очень многие люди доверяют электронному голосованию и считают, что это удобно», — заявил Григорьев, добавив, что большое число россиян сообщали об этом в ходе проведения общероссийского голосования.

Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод представил ключевые положения доклада Ассоциации НОМ «Новые формы голосования: анализ практики правоприменения и перспективы реализации в России». Применение новых форм голосования, подчеркнул эксперт, направлено на расширение возможностей проголосовать для различных категорий граждан в выборах. «Социологические опросы показывают, что россияне удовлетворены новыми формами голосования, посчитали их удобными», — сообщил член СПЧ, отметив, что для их дальнейшего внедрения необходимо использование сейф-пакетов, видеорегистраторов, процедуры пломбирования урн, а также механизмов общественного контроля, которые позволят обеспечить открытость выборных процедур.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова также высказалась в поддержку многодневного голосования, заявив, что оно действует в интересах избирателей: позволит осознанно прийти на участки в удобный день и защитить своё здоровье в условиях ограничительных мер. Что касается обеспечения прозрачности и легитимности данного процесса, эксперт сообщила: «Уже сейчас мы готовим новые технические возможности, чтобы модернизировать цифровой инструментарий для наблюдателей. Это будут образовательные модули, в содержании которых будут учтены вопросы, возникшие в ходе общероссийского голосования».

Источник