Политолог рассказал о западном опыте многодневного голосования

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Практика многодневного голосования имеет давнюю историю на Западе, и в России ее введение создаст удобства для участия граждан в электоральном процессе, рассказал «Газете.Ru» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Так он прокомментировал прошедшую 22 июля на площадке ТАСС пресс-конференцию с участием представителей Ассоциации НОМ, политических партий и политологов. Эксперты оценили поправки в избирательном законодательстве, принятые Госдумой в третьем чтении накануне.

«Многодневное голосование практикуется во многих государствах. Из близких нам по климату стран модно назвать Канаду, из потенциальных противников – Соединенные Штаты. Там допускается возможность двухдневного голосования. Причин тут две. Территориальная история, как, например, на муниципальных выборах в Австралии. А второй вопрос – просто удобства», — пояснил эксперт.

По его словам, российское законодательство, предусматривает, скорее, досрочное голосование и затем один день, собственно, проведения выборов. Теперь же, со следующего года, основное голосование сможет проходить в два или три дня — на усмотрение территориальных и местных избирательных комиссий.

«Но это не является правилом. Если в Москве правительство сочтет, что выборы мэра или депутатов Мосгордумы можно провести в один день – так и будет. А многодневное голосование удобно, если мы уходим в электронный формат. У человека будет несколько дней, чтобы зайти в «Госуслуги» или Mos.Ru и поставить галочку за своего кандидата», — детализировал аналитик.

Эксперт добавил, что параллельно с введением многодневного голосования сейчас в России разрабатывается система электронных подписей за кандидата при выдвижении.

«Вся выборная механика, включая верификацию человека, контроль его голоса, будет обкатана в следующем году», — сообщил политолог.

21 июля в третьем (окончательном) чтении Государственной Думой РФ были одобрены поправки в избирательном законодательстве, которые предусматривают возможность проведения многодневного голосования, изменения в процедуре общественного наблюдения и другие новеллы.

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