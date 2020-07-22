Брод заявил о безосновательности обращения МХГ в суд из-за итогов голосования по поправкам

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод прокомментировал обжалование Московской Хельсинской группой итогов всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны.

«Московская Хельсинкская группа не участвовала в обсуждении подготовки общероссийского голосования, наблюдении за ним. Этот шаг, связанный с обращением в Верховный суд, мне не понятен. Обладают ли коллеги необходимым массивом достоверной фактуры, поскольку сами не участвовали в процессе?» — задается вопросом Брод

«Аргументация относительно того, что проведение общероссийского голосования нелегитимно, прошло с нарушением требований закона о поправке, т.е. ранее чем через 30 дней со дня опубликования указа о его назначении, можно подвергнуть сомнению. Главный и основной день голосования 1 июля, а 25 июня началось голосование до основного дня голосования. Оно проводилось в различных формах: и на дому, и на придомовой территории, и на участках для голосования, а в городе Москве и Нижегородской области – еще и в формате дистанционного электронного голосования. Ключевым днем общероссийского голосования все равно оставалось 1 июля, этому была подчинена вся логика его организации и проведения», — отметил эксперт.

«Причины, по которым людям предоставлена возможность проголосовать досрочно, понятны. Это забота о гражданах, их здоровье в условиях сохраняющейся опасности пандемии, — констатировал Брод. — Согласно статье 2 Закона о поправке инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит Президенту, который назначает общероссийское голосование своим указом. В этом указе о назначении общероссийского голосования содержится вопрос, который выносится на общероссийское голосование, и определяется день голосования».

«Указом Президента Российской Федерации от 1 июня № 354 дата голосования 1 июля была определена с требованием учета складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением пандемии, — заметил правозащитник. — Этим снимаются все юридические претензии как в связи с организацией голосования в течение 6 дней до основного дня голосования, так и с необходимостью оперативной корректировки его организации. Что до претензий в части агитации, которой якобы занимались представители комиссий, во, во-первых, это не соответствует действительности, а, во-вторых, само понятие агитации неприменимо к прошедшему голосованию».

«Очевидно, что данное обращение в Верховный Суд не имеет судебной перспективы. И в профессиональном плане эту попытку коллег нельзя признать удачной», — резюмировал Брод.

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