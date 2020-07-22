Эмин Агаларов переселил бывшую жену из элитного поселка в дом за 70 млн

Артист не захотел жить в одном районе с бывшей женой и купил ей недвижимость в поселке «поскромнее», рядом с Верой Брежневой.

40-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой, «Мисс Мордовия-2004» Аленой Гавриловой в мае этого года. Несмотря на то, что пара рассталась друзьями, по крайней мере в этом хочет убедить всех Эмин, жить в одном районе они не хотят. Ранее Алена Гаврилова жила в элитном поселке «Агаларов эстейт», что принадлежит отцу певца. Там же находятся дома Стаса Михайлова и Ани Лорак. Некоторые роскошные особняки стоят около 300 млн рублей.

Но Эмин Агаларов после развода «переселил» свою бывшую жену вместе с их годовалой дочкой Афиной в домик «попроще» (относительно). Теперь Гаврилова с дочкой живет в поселке на Новой Риге в «Миллениум парк». Средняя цена домов там – 50-70 млн рублей. Да, попроще, чем в «Агаларов эстейт», зато там тоже живут звезды, например, певица Вера Брежнева и ведущий Сергей Светлаков.

Отметим, что неизвестна причина, по которой решили расстаться спустя два года брака Агаларов и Гаврилова. Но пользователи не могут не заметить, как счастливо выглядел Эмин после развода, и как нервничала и переживала Алена.

В интервью певец лишь намекнул, что поначалу его отцу не очень понравилась будущая невестка. То ли дело первая жена Эмина – дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Сейчас вице-президент ГК «Crocus group» наслаждается холостяцкой жизнью и является чуть ли не самым завидным женихом в России.