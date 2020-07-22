Дві смерті та 41 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 22 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 21, Луцький район – 5, м.Нововолинськ – 5, Рожищенський район – 4, Ківерцівський район – 2, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 1. Одужала за добу 91 особа, в тому числі 5 дітей та 13 медичних працівників. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Маневицького району).

Загалом станом на 22 липня в області зареєстрували 3359 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2307 осіб, з них 152 дитини та 360 медичних працівників. 79 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 763 випадки, в т.ч. 17 летальних;

• Луцький район – 265 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 390 випадків, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 387 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;

• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 203 випадки, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 66 випадків;

• Горохівський район – 138 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Маневицький район – 111 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 48 випадків;

• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Локачинський район – 41 випадок;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 45 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічна лабораторія обстежила 18 989 осіб, в тому числі за останню добу – 180 осіб.