31 новый случай COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 5 309 случаев. На сегодняшний день выздоровели 4 167 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умер с начала пандемии 31 пациент. На ИВЛ с респираторными заболеваниями находятся 47 человек.

По словам начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, среди заболевших коронавирусом в Татарстане 54% — женщины, 46% — мужчины.

По данным оперативного штаба РТ, один случай завозной, остальные — контактные. 8 человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 15, Сабинский район — 7, Зеленодольский район — 2. По одному заболевшему также выявлено в Алексеевском, Высокогорском, Дрожжановскиом, Кайбицком, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Чистопольском районах.

Среди новых заразившихся двое детей. Заболеваемость по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 5, от 30 до 50 лет — 7, от 50 до 60 лет — 8, от 60 до 70 лет — 6, от 70 до 80 лет — 3 пациента.

Как сообщила Авдонина, темп прироста новых заболевших составил 0,6. За сутки проведено 5 149 исследований на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии сделано 480 тыс. тестов. Под наблюдением остаются 1 157 контактных с больными и 65 граждан, прибывших из-за рубежа и находящихся на двухнедельной самоизоляции.

В двух аэропортах Татарстана, «Казань» и Бегишево, провели санитарно-карантинный контроль в отношении 33 самолетов, специалисты осмотрели 3 579 пассажиров и членов экипажа. Лица с признаками инфекционных заболеваний не выявлены.

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