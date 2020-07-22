Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста в Луцке попала на видео

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После долгих переговоров с террористом Максимом Кривошем, захватившим накануне автобус в Луцке, к транспорту подошел первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль и передал воду для заложников. Видео, на котором запечатлено, как пуля пролетела над его головой, опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На кадрах видно, что практически сразу из салона раздался выстрел, и пуля прошла над головой офицера полиции.

«То, что все закончилось без жертв — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы», — написал Геращенко и добавил, что Коваль заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.