Петр ЯнФото: @petr_yan

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян описал выступление с травмой в чемпионском бою на турнире UFC 251 против бразильца Жозе Алду. Его слова приводит Sports.ru

Ян уточнил, что получил травму голеностопа, но не ломал ногу. По словам спортсмена, он берег ногу и тренировался аккуратно. «Если видели, в бою я ударил правой ногой всего два раза: в область головы. Но в целом мне это не мешало. Понимал, что можно делать, что нельзя», — добавил он.

17 июля тренер спортсмена Джон Хатчинсон рассказал, что за две с половиной недели до боя Ян получил перелом, нанося удар ногой. Врачи рекомендовали спортсмену не выходить в октагон, так как это было опасно для здоровья.

12 июля россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Алду. На счету бойца теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом спортсмен не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.