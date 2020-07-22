«Спасибо всем, кто был рядом…»: Фургал обратился к жителям края

Тем временем Instagram нового кандидата на губернаторский пост Хабаровского край Михаила Дегтярева атаковали недоброжелатели, которые пишут — «вам тут не рады».

Обвиненный в убийстве бизнесменов экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к своим сторонникам с трогательным посланием. Он опубликовал его сегодня на своей странице в Instagram.

«Это были насыщенные, тяжёлые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», написал Фургал, выражая благодарность всем, кто был рядом, «поддерживал, спорил и критиковал».

«Хабаровский край – край сильных духом людей», — завершил свой опус бывший политик, чем вызвал несколько теплых слов от своих пользователей.

«Навсегда наш губернатор. Возвращайтесь домой! Однажды Сергей Иванович увидит, наконец, что здесь происходило во время его намеренной изоляции от всех новостей! И поймёт, что никогда не был одинок», «Мы ещё повоюем», «Я не верю что Сергея Ивановича не будет с нами. Нужно продолжать за него бороться и никого не принимать кроме него», — комментировали обращение фолловеры.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Фургал был выбран губернатором в сентябре 2018 года. 9 июля Фургал был задержан и этапирован в Москву. В отношении экс-губернатора было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори, Олега Булатова, а также организовал покушение на Александра Смольского.

Задержание Фургала вызвало большой резонанс в крае. В Хабаровске прошел самый массовый митинг в его защиту. На несанкционированную акцию вышли до 40 тысяч человек. Люди скандировали: «Свободу», «Фургала домой», «Наш выбор, наш Фургал», «Это наш край» и «Москва, уходи». Несколько человек были задержаны, хотя полиция не применяла к митингующим никаких жестких мер, не пытаясь даже разогнать толпу.

Но, как говорится, свято место долго пустым не остается. ЛДПР, которая сначала выступила на защиту Фургала, быстренько нашла ему замену. 20 июля президент России снял с поста губернатора Сергея Фургала. И лидер партии Владимир Жириновский предложил однопартийца Михаила Дегтярёва. Правда, некоторые эксперты посчитали, что Дегтярёва используют как громоотвод. Но кто-то назвал фигуру Дегтярёва приемлемой, поскольку «он не москвич», харизматичен, а главное тоже из ЛДПР, за которых проголосовали когда-то хабаровчане.

Тем временем сторонники бывшего губернатора вовсю атакуют Instagram нового исполняющиего обязанности губернатора Хабаровского края.

«Вам в Хабаровском крае не рады. Лучше подайте сразу в отставку», «Господи, какой стыд. Нам уже в открытую показывают, что плюют на наше мнение/выбор/требования/просьбы», «Миша, зимнюю одежду не пакуй!», «Не хотелось бы быть на вашем месте. Хабаровский край вам не рады мягко говоря», «Это тот день когда ты подписал своей карьере смертный приговор», — пишут ярые «фургаловцы» Дегтярёву.